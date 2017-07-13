В Рязани продолжают приводить в порядок проезжие части улиц и «зеленые» зоны

С 4 по 11 июля приведены в порядок проезжие части улиц Электрозаводской, Радиозаводской, Машиностроителей, Колхозной, Маяковского, Высоковольтной, Лермонтова, Московской, Бугровки, Зубковой, Фирсова, Керамзавод, Чкалова, Связи, Черновицкой, Станкозаводской, Щорса, Котовского, Касимовского шоссе, Пожарного проезда, Кирпичного завода, Военных автомобилистов, Восточной окружной дороги, Сережина гора. С прилотковой территории было собрано и вывезено около 460 кубометров грунтовых наносов.

Всего с начала сезона работники дирекции благоустройства города с улиц областного центра убрали и вывезли порядка 10,5 тыс. кубометров накоплений.

В городе продолжают вести окос травы: за минувшую неделю приведено в порядок 163 555 кв. метров «зеленых» зон Рязани.

Источник: сайт администрации Рязани