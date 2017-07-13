12:42 МСК
Четверг
13 / 07 / 2017
Выпуск № 127 (5414)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
134

В Рязани продолжают приводить в порядок проезжие части улиц и «зеленые» зоны

13:06 / Общество

С 4 по 11 июля приведены в порядок проезжие части улиц Электрозаводской, Радиозаводской, Машиностроителей, Колхозной, Маяковского, Высоковольтной, Лермонтова, Московской, Бугровки, Зубковой, Фирсова, Керамзавод, Чкалова, Связи, Черновицкой, Станкозаводской, Щорса, Котовского, Касимовского шоссе, Пожарного проезда, Кирпичного завода, Военных автомобилистов, Восточной окружной дороги, Сережина гора. С прилотковой территории было собрано и вывезено около 460 кубометров грунтовых наносов.

Всего с начала сезона работники дирекции благоустройства города с улиц областного центра убрали и вывезли порядка 10,5 тыс. кубометров накоплений.

В городе продолжают вести окос травы: за минувшую неделю приведено в порядок 163 555 кв. метров «зеленых» зон Рязани.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За прошедшие сутки рязанцы нарушали правила дорожного движения более 6 тысяч раз

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции провели игру по правилам дорожного движения в детском лагере «Орбита»

Рязанцам напоминают: сегодня свой профессиональный праздник отмечают стюардессы

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:07
Рязанские сотрудники ГИБДД побывали в гостях у детей в летнем лагере «Исток»
12:00
В Рязанской области дорогу не поделили «АУДИ» и «Жигули»
11:57
За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения
11:54
В Рязанской области в результате лобового столкновения автомобилей погибла женщина
11:32
Полицейские задержали жителя Рязанской области, который пообедал за чужой счет
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы