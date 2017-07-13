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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязанской области под колеса автомобиля попал четырехлетний ребенок

13:14 / Происшествия

Вчера в 18 часов 45 минут 33-летний житель Шиловского района управлял автомобилем «Форд Фокус». Двигаясь по дворовой территории улицы Молодежная села Сасыкино Шиловского района, он совершил наезд на внезапно выехавшего на велосипеде из поворота 4-х летнего ребенка. В результате малыш получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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