В Рязанской области под колеса автомобиля попал четырехлетний ребенок

Вчера в 18 часов 45 минут 33-летний житель Шиловского района управлял автомобилем «Форд Фокус». Двигаясь по дворовой территории улицы Молодежная села Сасыкино Шиловского района, он совершил наезд на внезапно выехавшего на велосипеде из поворота 4-х летнего ребенка. В результате малыш получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.