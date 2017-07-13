По информации сайта регионального УМВД России, вчера 44-летний житель рабочего поселка Сараи управлял автомобилем ГАЗ 3110 в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был уже лишен водительских прав. На 19-м километре автодороги Сапожок – Сараи – Назарьево – Шацк машина съехала в левый кювет по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель госпитализирован.
В Рязанской области отечественный автомобиль съехал в кювет
13:26 12.07.2017 / Происшествия
Водитель был нетрезв
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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