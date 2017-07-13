Рязанской семье Аксеновых оказали благотворительную помощь

Мама воспитывает двух дочерей – инвалидов с детства

Передача семье электрического подъемника для узких проходов и его установка состоялась во время визита министра социальной защиты населения области Дениса Бокова и директора ООО «Металлопродукция» Александра Ляляева.

Подъемник изготовлен производственной рязанской компанией ООО «Металлопродукция» в ходе договоренности с руководством регионального министерства социальной защиты населения.

– Ежегодно министерству удается помочь десяткам тысяч людей. Это становится возможным не только благодаря профессионализму работников социальной сферы, но и включению в адресную работу представителей гражданского общества и бизнеса, – отметил Денис Боков.

Источник: сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области