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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Рязанской семье Аксеновых оказали благотворительную помощь

14:26 / Общество
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Передача семье электрического подъемника для узких проходов и его установка состоялась во время визита министра социальной защиты населения области Дениса Бокова и директора ООО «Металлопродукция» Александра Ляляева.

Подъемник изготовлен производственной рязанской компанией ООО «Металлопродукция» в ходе договоренности с руководством регионального министерства социальной защиты населения.

– Ежегодно министерству удается помочь десяткам тысяч людей. Это становится возможным не только благодаря профессионализму работников социальной сферы, но и включению в адресную работу представителей гражданского общества и бизнеса, – отметил Денис Боков.

Источник: сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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