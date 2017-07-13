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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Главы министерств спорта Рязанской и Калужской областей подписали соглашение о сотрудничестве регионов

15:36 / Спорт
Автор фото: Александр Королев | Главы министерств спорта Рязанской и Калужской областей подписали соглашение о сотрудничестве регионов
Фото: Александр Королев.

Татьяна Пыжонкова и ее коллега из Калуги Алексей Логинов провели эту встречу в правительстве области. Подписанный ими документ, определяющий сотрудничество ведомств, – план мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 2017 – 2018 годах во исполнение соглашения между правительствами областей о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

В рамках документа намечено участие представителей обоих регионов в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, проведение матчевых встреч и тренировок, а также обмен опытом по развитию физической культуры и спорта в регионах. Отдельно рязанские и калужские коллеги будут сотрудничать в направлении подготовки спортивного резерва для сборных команд страны. «Мы уже договорились, что план будет совершенствоваться в ходе работы», – подчеркнул Алексей Логинов. «У нас одни и те же задачи: выявлять проблемные области, делиться опытом и вырабатывать стратегии для будущего», - добавила Татьяна Пыжонкова.

Подписание плана стало главным мероприятием в рамках ответного визита специалистов спортивной сферы Калужской области в регион, который проходит с 11 по 12 июля. Гости посетили Академию тенниса имени Н. Н. Озерова, Дворец спорта «Олимпийский», биатлонный комплекс в пос. Варские и другие учреждения. Рязанская делегация побывала в Калуге с 5 по 6 июля.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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