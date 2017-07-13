12:40 МСК
Четверг
13 / 07 / 2017
Выпуск № 127 (5414)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
122

В Рязанской области проверили использование средств из федерального бюджета

15:45 / Экономика

Региональное управление Федерального казначейства провело проверку использования средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы» за период 2015-2016 годы.

Результаты проверки показали, что условия предоставления субсидии Рязанской области на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения соблюдены.

Наличие фактов нецелевого использования субсидии из федерального бюджета не установлено.

Источник: сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области элеваторы и хлебоприемные предприятия готовы к приемке и хранению зерна урожая 2017 года

В Рязанской области определены самые востребованные профессии

Экспорт… по интернету

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:07
Рязанские сотрудники ГИБДД побывали в гостях у детей в летнем лагере «Исток»
12:00
В Рязанской области дорогу не поделили «АУДИ» и «Жигули»
11:57
За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения
11:54
В Рязанской области в результате лобового столкновения автомобилей погибла женщина
11:32
Полицейские задержали жителя Рязанской области, который пообедал за чужой счет
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы