В Рязанской области проверили использование средств из федерального бюджета

Региональное управление Федерального казначейства провело проверку использования средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы» за период 2015-2016 годы.

Результаты проверки показали, что условия предоставления субсидии Рязанской области на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения соблюдены.

Наличие фактов нецелевого использования субсидии из федерального бюджета не установлено.

Источник: сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области