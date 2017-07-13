В Рязани стартовало первенство Центрального федерального округа по стрельбе из лука

Соревнования проводятся на лучно-арбалетном стрельбище в Торговом городке

В Рязань уже в третий раз приехали лучшие спортсмены ЦФО, многие из которых участвуют в соревнованиях впервые. В этом году – рекордное количество спортсменов, 12 регионов. В числе новичков –лучники Ямала, Чувашии, Смоленска. Фавориты традиционные – команды Москвы, Московской области и Рязани.

В программе первенства ЦФО – стрельба из блочного лука на 50 метров (72 выстрела). Из классического участники стреляют на Олимпийскую дистанцию 70 метров те же 72 выстрела. У рязанцев в лидерах две Екатерины – Бирюкова и Балашова. Они в классическом луке входят в первую пятерку по стране. Андрей Харьков – один из лидеров в мужском блочном луке.

Завтрашние финалы покажут, насколько оправдались прогнозы тренеров. Соревнования завершатся в пятницу. Для рязанцев главная задача – успешно пройти отбор на чемпионат и первенство России, которые состоятся соответственно в Великих Луках в августе и Калиниграде в сентябре.