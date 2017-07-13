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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Рязанские школьники довольны отдыхом на Черноморском побережье

16:26 / Общество

Заместитель министра социальной защиты населения области Наталья Рогатина совместно с представителем регионального Управления социальной защиты населения провели выездную проверку СКО «Смена» на Черноморском побережье Анапы, с которым в этом году был заключен государственный контракт. Нарушений не выявлено. Согласно опросу, дети получают массу ярких эмоций и всем довольны.

Проверку также прошли загородные лагеря Рязанской области: «Радуга», «Олимпийский», «Чайка» и «Лесная сказка».

До 10 августа министерством будут проведены выездные контрольные проверки всех оздоровительных учреждений, с которыми заключены государственные контракты.

Всего в первую летнюю смену отдохнуло 698 детей, в том числе 260 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Источник: сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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