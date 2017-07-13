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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Врачи проверили здоровье сотрудников рязанского предприятия

16:30 / Здоровье
Выездная бригада городской клинической больницы №11 провела обследование работников ОАО «Рязанский картонно-рубероидный завод»
Врачи проверили здоровье сотрудников рязанского предприятия

Медицинские скрининги на предприятиях – проект, инициированный трудовыми коллективами и поддержанный медицинским сообществом Рязанской области. Он помогает решить задачу, поставленную главой региона Николаем Любимовым: максимально приблизить медицинскую помощь к населению.

– На нашем заводе забота о здоровье работников была и остается на первом месте. У нас есть медицинский кабинет, где всегда можно получить первую медицинскую помощь. Но для того, чтобы пройти комплексное обследование, нужно идти в поликлинику, а времени на это, как правило, нет. Глава региона Николай Любимов говорит о необходимости приблизить медицинскую помощь, сделать ее максимально доступной. Мы подумали, что наш проект способствует решению этой задачи, – рассказала заместитель председателя профкома КРЗ Любовь Жигарева.

Обследование прошли 200 работников завода. Диагностику провели при помощи компьютерной системы «Кардиовизор», позволяющей выявлять нарушения в работе сердца, газоанализатора «Смокчек», определяющего концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе у курящих. Биоимпендансный анализ показал состояние тканей тела, работники предприятия узнали свой уровень глюкозы в крови, артериальное давление, прошли спирографию, тестирование на никотинозависимость.

По результатам обследования врачи определяли общее состояние здоровья заводчан, выявляли симптомы заболеваний, назначали лечение там, где это было необходимо, а также помогли скорректировать диету, определить физические нагрузки, отказаться от вредных привычек и исключить другие факторы риска.

Проект будет продолжен и на других предприятиях региона. В настоящее время подобные скрининги проводятся на территории уже 18 районов области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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