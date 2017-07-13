В Рязани студенты из разных городов размышляли над тем, что значит быть истинным патриотом

РГУ имени С.А. Есенина принял активное участие в организации мероприятий молодежного просветительского проекта Российского общества «Знание» «Школа молодого патриота. Горжусь своей страной!»

Как сообщает сайт вуза, проект направлен на повышение качества патриотического воспитания молодежи, презентацию традиционных и инновационных технологий воспитательной работы, устранение пробелов в знании истории родной страны, формирование гражданской позиции и ценностных установок у молодежи. В рамках проекта проходит около 300 мероприятий в регионах России (Ставропольский край, Нижегородская, Новгородская, Ивановская, Тверская, Рязанская, Ярославская, Тульская, Московская области, Республики Дагестан и Бурятия, г. Москва, г. Калининград).

В Рязани для делегации студентов из Москвы и других городов была подготовлена экскурсионная программа. Побывав в Скопине и Шилово, участники узнали много нового об истории, культуре, народных промыслах Рязанского края.

В РГУ имени С.А. Есенина увлекательную лекцию-экскурсию по музею И.И. Срезневского для участников проекта провела директор музея Нина Колгушкина. С лекцией о просветительской работе и изучении наследия выдающихся рязанцев выступила ведущий специалист по связям с общественностью Н.А. Семкина.

На площадке областной библиотеки имени Горького состоялись молодежные дебаты. Участники размышляли над тем, что значит быть истинным патриотом своей страны, комментировали высказывания на эту тему выдающихся мыслителей. Большой интерес присутствующих вызвали сообщения педагогов и воспитанников Рязанского детско-юношеского Центра патриотического воспитания «Звезда», с которым активно сотрудничает университет, о поисковой работе, об изучении истории Великой Отечественной войны, о краеведческих находках.