В Рязани пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП

По информации сайта регионального УМВД России, вчера в 22.10 на Московском шоссе 48-летний рязанец управлял автомобилем ФОРД ФОКУС в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на остановившийся перед перекрестком на красный сигнал светофора автомобиль МАЗДА 3, за рулем которого был 37-летний уроженец Нижегородской области.

От удара автомобиль Мазда отбросило вперед, где он столкнулся с автомобилем ЛАДА Калина, который также отбросило вперед, где он врезался в автомобиль РЕНО ЛОГАН. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Мазда получили травмы. Также пострадал пассажир автомобиля ЛАДА Калина.