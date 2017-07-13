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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязани пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП

16:43 / Происшествия
В Рязани пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП

По информации сайта регионального УМВД России, вчера в 22.10 на Московском шоссе 48-летний рязанец управлял автомобилем ФОРД ФОКУС в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на остановившийся перед перекрестком на красный сигнал светофора автомобиль МАЗДА 3, за рулем которого был 37-летний уроженец Нижегородской области.

От удара автомобиль Мазда отбросило вперед, где он столкнулся с автомобилем ЛАДА Калина, который также отбросило вперед, где он врезался в автомобиль РЕНО ЛОГАН. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Мазда получили травмы. Также пострадал пассажир автомобиля ЛАДА Калина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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