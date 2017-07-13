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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязанской области полицейские раскрыли кражу школьной видеокамеры

16:54 / Происшествия

В отдел МВД России по Рыбновскому району поступило заявление о том, что со здания одной из средних школ города Рыбное похищена видеокамера. Выехав на место, сотрудники полиции нашли свидетеля преступления. Гражданин рассказал, как среди дня некий молодой человек, озираясь по сторонам и убедившись в отсутствии рядом со школой посторонних, забрался на оконный карниз, отсоединил видеокамеру и скрылся. При этом случайного очевидца злоумышленник не заметил, сообщает сайт регионального УМВД России.

Как выяснили после сотрудники уголовного розыска, 21-летний житель районного центра недавно отбывал в местах лишения свободы наказание за угон автотранспорта. Оперативники разыскали и задержали злоумышленника. Он признался, что хотел продать видеокамеру, но не успел.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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