В Рязанской области полицейские раскрыли кражу школьной видеокамеры

В отдел МВД России по Рыбновскому району поступило заявление о том, что со здания одной из средних школ города Рыбное похищена видеокамера. Выехав на место, сотрудники полиции нашли свидетеля преступления. Гражданин рассказал, как среди дня некий молодой человек, озираясь по сторонам и убедившись в отсутствии рядом со школой посторонних, забрался на оконный карниз, отсоединил видеокамеру и скрылся. При этом случайного очевидца злоумышленник не заметил, сообщает сайт регионального УМВД России.

Как выяснили после сотрудники уголовного розыска, 21-летний житель районного центра недавно отбывал в местах лишения свободы наказание за угон автотранспорта. Оперативники разыскали и задержали злоумышленника. Он признался, что хотел продать видеокамеру, но не успел.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ.