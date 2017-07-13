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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Рязанские нотариусы передали в дар Успенскому кафедральному собору икону своих покровителей – святых Маркиана и Мартирия

16:57 / Общество
Рязанские нотариусы передали в дар Успенскому кафедральному собору икону своих покровителей – святых Маркиана и Мартирия

Образ мучеников Маркиана и Мартирия не так часто можно увидеть в русских православных храмах. Теперь икона с изображением святых есть в Успенском кафедральном соборе Рязанского Кремля. Это дар представителей Областной Нотариальной Палаты. Некоторые из них недавно ездили на курсы повышения квалификации в Москву. Там помимо профессиональных знаний они узнали интересный факт: их столичные коллеги передали икону святых Маркиона и Мартирия, которых нотариусы считают своими покровителями, в Храм Христа Спасителя. Образ писался специально по такому случаю, а торжественная передача иконы в храм была приурочена к 150-летию нотариата в России (юбилей отмечался 27 апреля 2016 года).

Нотариусы из Рязани решили, что в главном храме их родного города тоже должен быть образ мучеников, перед которым они могли бы молиться, благодаря святых за помощь и прося у них поддержки в трудных жизненных обстоятельствах и в профессиональных нуждах. В июле текущего года православная греческая икона с изображением мучеников Маркиана и Мартирия была торжественно передана в Успенский собор. 10 июля перед образом был совершен первый молебен, сообщает сайт Рязанской епархии.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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