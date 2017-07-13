12:41 МСК
Четверг
13 / 07 / 2017
Выпуск № 127 (5414)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
156

В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ

17:36 / Актуально

В связи с проведением ремонтных работ тепловой сети на ул. Грибоедова, в период с 8.00 13 июля до 24.00 15 июля на участке улично-дорожной сети от ул. Либкнехта до ул. Есенина будет перекрыто движение транспорта.

Автобусы маршрутов №№23, 65, 66, 99, троллейбусы маршрутов №№3, 10 от пересечения ул. Ленина с ул. Свободы будут следовать в прямом и обратном направлении до Театральной площади, далее по улице Есенина до пересечения с ул. Грибоедова, далее по своим маршрутам, сообщает сайт администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На территории Рязанской области ожидается гроза и град

В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина начались внутренние вступительные экзамены

Рязанцы могут следить за реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги», используя социальную сеть «ВКонтакте»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:07
Рязанские сотрудники ГИБДД побывали в гостях у детей в летнем лагере «Исток»
12:00
В Рязанской области дорогу не поделили «АУДИ» и «Жигули»
11:57
За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения
11:54
В Рязанской области в результате лобового столкновения автомобилей погибла женщина
11:32
Полицейские задержали жителя Рязанской области, который пообедал за чужой счет
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы