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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязани стартовал чемпионат Вооруженных сил России по боксу

17:39 / Спорт
Соревнования уже в четвертый раз проводятся на базе Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова
Автор фото: Александр Королев | В Рязани стартовал чемпионат Вооруженных сил России по боксу
Фото: Александр Королев.

В чемпионате участвуют представители всех видов и родов Вооруженных сил России, представляющие военные округа страны. Из 110 спортсменов 70 мастеров спорта и 8 боксеров – мастера спорта международного класса. Многие из них имеют опыт участия в международных турнирах, поэтому тренеры не берутся предсказывать исход даже отборочных поединков, где у опытного и титулованного может выиграть никому ранее незнакомый новичок.

Это турнир класса «А», а значит, победителям в своих весовых категориях будет присвоено почетное звание «Мастер спорта России». Главная задача каждого из участников – победить и выйти на чемпионат России. Инициатор проведения этих соревнования, бывший командующий ВДВ, а ныне – председатель комитета Государственной Думы по обороне, Герой России Владимир Шаманов поставил перед боксерами ВДВ задачу – стать участниками Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Завершится чемпионат Вооруженных сил России финальными боями в воскресенье,16 июля. На торжественное закрытие приедут почетные гости – командующий ВДВ Андрей Сердюков, ветераны бокса – победители и призеры чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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