В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики

Экспозиция «Холмогорская резьба по кости» начала работу в Певческом корпусе кремля

Уникальные вещи ручной работы привезли из фондов Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» в Архангельске. При этом в самом Архангельске уже несколько дней работает выставка скопинской керамики, отметил заведующий выставочным отделом рязанского музея Владимир Жолобов. Это даст возможность жителям двух городов ближе познакомиться с непривычной для них культурой России.

История русской резьбы по кости насчитывает более 400 лет. На выставке представлены изделия современных мастеров, многие из которых работают династиями. Резчики делают шкатулки, вазы, шахматы, украшения и гребни, предметы церковного искусства и другие вещи. Каждый экспонат отличает тонкость проработки и уникальность сюжета. Выставка будет работать в течение двух месяцев.