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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики

17:43 / Культура
Экспозиция «Холмогорская резьба по кости» начала работу в Певческом корпусе кремля
Автор фото: Татьяна Клемешева | В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики
Фото: Татьяна Клемешева.

Уникальные вещи ручной работы привезли из фондов Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» в Архангельске. При этом в самом Архангельске уже несколько дней работает выставка скопинской керамики, отметил заведующий выставочным отделом рязанского музея Владимир Жолобов. Это даст возможность жителям двух городов ближе познакомиться с непривычной для них культурой России.

История русской резьбы по кости насчитывает более 400 лет. На выставке представлены изделия современных мастеров, многие из которых работают династиями. Резчики делают шкатулки, вазы, шахматы, украшения и гребни, предметы церковного искусства и другие вещи. Каждый экспонат отличает тонкость проработки и уникальность сюжета. Выставка будет работать в течение двух месяцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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