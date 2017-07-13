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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Рязанцев приглашают купить местную продукцию по выгодным ценам

17:50 / Общество

20 июля с 9 до 15 часов на площадке перед торговым центром по адресу: Московское шоссе, д. 5а состоится фестиваль «Рязанское качество». Он организован в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова по продвижению продукции рязанских сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке, сообщает сайт регионального министерства экономического развития и торговли.

Центральным событием станет ярмарка, где посетители смогут продегустировать и приобрести качественную местную продукцию по выгодным ценам. Рязанские предприятия представят широкий ассортимент плодоовощной, мясной и молочной продукции, колбасные, хлебобулочные изделия, мед, а также товары народно-художественных промыслов. В ходе фестиваля планируется вручение знаков «Рязанское качество» лучшим товаропроизводителям региона. Предусмотрена концертная программа.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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