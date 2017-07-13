В Рязанской области врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более 290 человек

Вчера социальный автопоезд «Забота и здоровье» посетил село Пехлец Кораблинского района. В состав автопоезда вошли специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ.

Во время выезда врачи осмотрели 291 человека, из них 30 детей. Пациентам было дано 587 консультаций, в том числе 51 – детям. 18 взрослых и 3 ребенка получили направление на госпитализацию, 87 человек, из них 25 детей – на дальнейшее обследование.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области