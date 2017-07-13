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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязанской области врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более 290 человек

17:52 / Здоровье

Вчера социальный автопоезд «Забота и здоровье» посетил село Пехлец Кораблинского района. В состав автопоезда вошли специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ.

Во время выезда врачи осмотрели 291 человека, из них 30 детей. Пациентам было дано 587 консультаций, в том числе 51 – детям. 18 взрослых и 3 ребенка получили направление на госпитализацию, 87 человек, из них 25 детей – на дальнейшее обследование.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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