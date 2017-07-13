Рязанские туристы, пострадавшие в аварии на трассе Краснодарского края, госпитализированы

Вчера на 1244 км трассы Дон-4 близ Выселковского района Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего рязанских пассажиров. Они возвращались с отдыха в Абхазии.

По предварительным данным, на участке дороги между поселком Заречным и станицей Ирклиевской 61-летний водитель коммерческого автобуса Higer превысил скорость и задел дорожное ограждение, в результате чего автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

В момент аварии в автобусе, кроме водителя, находились 23 пассажира. В результате 8 из них госпитализированы, в травмцентр 2 уровня Центральной районной больницы имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова Выселковского района Краснодарского края. Состояние пострадавших семи человек, в числе которых двое детей (6 и 15 лет), краснодарскими медиками оценивается как удовлетворительное. Состояние водителя автобуса – средней тяжести.

В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Министерство здравоохранения области активно поддерживает связь с профильным министерством Краснодарского края по поводу состояния здоровья рязанских пассажиров. В случае необходимости рязанцы будут оперативно транспортированы в лечебные учреждения рязанского региона.

Не пострадавшие в ДТП туристы продолжили поездку домой на другом автобусе, сообщает сайт министерства здравоохранения области.