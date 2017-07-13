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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Рязанцев приглашают на выставку собак

18:43 / Общество

15 июля на танцплощадке ЦПКиО состоится выставка беспородных собак. Ее организаторами выступили городская служба по контролю за безнадзорными животными при поддержке НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» и РРОО КЦ «ФЕНИКС». Владельцев беспородных собак приглашают продемонстрировать умения своих питомцев, а горожан – стать зрителями шоу.

По информации организаторов, единственное условие участия собаки в выставке – наличие у животного паспорта с прививками, в том числе от бешенства. Стоимость участия собаки в выставочном ринге – символические 100 рублей: все вырученные средства пойдут на благотворительные нужды.

За дополнительной информацией организаторы просят обращаться по телефону +7 (953) 749 17 79.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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