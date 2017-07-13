Рязанцев приглашают на выставку собак

15 июля на танцплощадке ЦПКиО состоится выставка беспородных собак. Ее организаторами выступили городская служба по контролю за безнадзорными животными при поддержке НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» и РРОО КЦ «ФЕНИКС». Владельцев беспородных собак приглашают продемонстрировать умения своих питомцев, а горожан – стать зрителями шоу.

По информации организаторов, единственное условие участия собаки в выставке – наличие у животного паспорта с прививками, в том числе от бешенства. Стоимость участия собаки в выставочном ринге – символические 100 рублей: все вырученные средства пойдут на благотворительные нужды.

За дополнительной информацией организаторы просят обращаться по телефону +7 (953) 749 17 79.

Источник: сайт администрации Рязани