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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязанской области полицейские задержали грабителя

17:53 / Общество

11 июля в межрайонный отдел МВД России «Кораблинский», обслуживающий Старожиловский район, обратился местный житель. Он рассказал, что в соседнем доме разбито окно, а внутри разбросаны вещи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Из Рязани приехал 60-летний хозяин дачного дома. По его словам, пропала бытовая техника, в частности, автомобильная мойка, а еще крупы, консервы и другие продукты питания.

Сотрудники полиции вышли на 35-летнего жителя поселка, безработного и ранее судимого за причинение вреда здоровью. В доме злоумышленника стражи порядка обнаружили и изъяли краденое. После необходимых следственных действий и экспертиз имущество будет возвращено законному владельцу.

По информации сайта регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в чужое жилище, в крупном размере. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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