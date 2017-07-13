Загадка Белого генерала

135 лет назад не стало выдающегося военачальника М.Д. Скобелева

Загадка его безвременной кончины не перестает волновать историков: за свою короткую жизнь он успел сделать многое для Отечества, но и нажил себе великое множество врагов на родине и за ее пределами. Причем сам Михаил Дмитриевич неоднократно признавал это. Люди, хорошо знавшие Скобелева, отмечали, что «в нем было именно ценно то, что он всегда прямо, ребром ставил вопросы, очень мало обращая внимание на то, как они в данную минуту будут приняты обществом или властью».

Как вспоминали современники, Белого генерала перед отъездом в Москву не оставляло предчувствие близкой кончины. Согласно одной из версий о причине скоропостижной смерти Скобелева, он был отравлен агентами спецслужб одной из европейских держав (вернее всего – Германии), или же это были происки придворных кругов. Основанием для такого предположения служит сильное изменение внешнего облика покойного после кончины, поразившее всех.

28 июня (по старому стилю) 1882 г. в Исаакиевском соборе состоялась торжественная панихида по Михаилу Дмитриевичу. Сам император Александр III послал сестре М.Д. Скобелева Надежде Дмитриевне, княгине Белосельской-Белозерской, высочайшую, как принято было тогда говорить, телеграмму: «Страшно поражен и огорчен внезапною смертью вашего брата. Потеря для русской армии трудно заменимая и, конечно, всеми истинно военными сильно оплакиваемая. Грустно, очень грустно терять столь полезных и преданных своему делу деятелей».

Не является секретом, что отношения у М.Д. Скобелева с императором Александром III складывались довольно натянутые. Тем не менее, российский монарх называет постоянно бравировавшего своей оппозиционностью генерала «полезным и преданным своему делу деятелем».

Российское общество тяжело переживало безвременную кончину народного героя. Во время похорон командир 4-й батареи 1-й лейб-гвардии артиллерийской бригады полковник Н.М. Хитрово с горечью сказал: «Мы хороним свое знамя!..... Где теперь человек, вокруг которого сошлись бы все?.. Где такое сочетание самых разнообразных условий и такая ранняя слава?..»

Но необходимо отметить, даже в то время не было единого отношения к безвременной кончине М.Д. Скобелева.

Когда М.Е. Салтыкову-Щедрину один из лицеистов, лично знавших Белого генерала, принес свое стихотворение «на смерть Скобелева», тот не только отказался напечатать его, но и разразился тирадой, смысл которой сводился к тому, что Скобелев – не герой, а «забубенная головушка», «сорви-голова, каких много» и т. д., и т. п.

Получив известие о кончине М.Д. Скобелева, преподаватель Академии Генштаба полковник А. Витмер, хорошо знавший Михаила Дмитриевича, «перекрестился широким крестом: великое благо для России,... что сошел со сцены этот талантливый честолюбец, возводивший войну в божественный культ!... Он непременно втянул бы нас в войну».

Журнал «Наблюдатель», отмечая и заслуги Скобелева, и его рискованные поступки, писал о Михаиле Дмитриевиче вскоре после его смерти: «У этого человека была живая душа, были благородные чувства, широкие замыслы, сильный характер, энергия в деятельности, неутомимость в преследовании цели, готовность служить идее до последнего вздоха, у него было обаяние личности, у него была популярность имени, которая, по замечанию его врагов, стоила России трехсоттысячной армии; к нему была обращена любовь народа, отличавшего его среди всех современных деятелей как наибольшего выразителя своего духа и питавшего к нему безграничное доверие; кто может заменить России такую богатырскую силу, когда для нее придет час испытания? Где мы возьмем другого Скобелева?»

Журнал «Русская старина» посвятил М.Д. Скобелеву такие слова: «Генерал Скобелев принадлежит к светлым личностям прошлого царствования; несомненно, что он обладал не только дарованием великого полководца, но и умом государственного деятеля. Человек всесторонне образованный, начитанный, продолжавший постоянно следить за ходом европейской мысли во всех ее проявлениях, он своим орлиным взором обнимал прошедшие и грядущие судьбы своего Отечества, чтобы вывести наставления для настоящего и обрести утешение в печалях дня».

Смерть Михаила Дмитриевича Скобелева нашла отклик и за пределами России. В.И. Немирович-Данченко отмечает в своих воспоминаниях: «Когда прошел первый восторг, вызванный смертью Скобелева, они сейчас же отвели надлежащее место, причислив М. Д. к первым полководцам последнего времени». Обращает на себя внимание верность и прямота описания реакции западных политиков: «Когда прошел первый восторг, вызванный смертью Скобелева, … в Европе восторженно (!) встретили новость о том, что талант Белого генерала не будет уж впредь стоять на страже интересов Отечества». В.И. Немирович-Данченко продолжает: «Военные журналы дали добросовестную оценку «врагу Германии», а один авторитет прусской военной науки прямо заявил, что смерть Скобелева равняется для немцев выигранной кампании».

По прошествии многих лет не потеряло своего значения сделанное Михаилом Дмитриевичем Скобелевым и не ослабло внимание к его наследию. Но даже сама память о нем становилась поводом к политическим демаршам. В 1918 г. в Москве был уничтожен памятник М.Д. Скобелеву, поставленный на народные деньги в 1912 г. Вокруг имени Белого генерала по сей день не утихают дискуссии о его роли и месте в истории России. Так, например, многие в Средней Азии в нем видят лишь жестокого проводника российской колониальной политики, несмотря на огромную работу по восстановлению нормального уклада жизни в истощенном войнами и беспорядками крае, проделанную М.Д. Скобелевым в должности генерал-губернатора Ферганской области и во время 2-й Ахал-Текинской экспедиции.

Сегодня мы вновь и вновь возвращаемся к наследию Михаила Дмитриевича Скобелева, много сделавшего для Отечества и братских славянских народов.

Дмитрий Пульчев,

научный сотрудник Рязанского музея путешественников