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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Тяжелое наследство

00:01 / РВ ТВ
Брошенная военная база стала частью сельского поселения и грозит обрушить его бюджет. Что делать с бетонными ангарами бывшей зенитно-ракетной части, жители не представляют
Автор фото: Димитрий Соколов | Тяжелое наследство
Фото автора.

За лесопосадками на трассе «Рязань–Пронск» не видны рукотворные холмы. Но стоит свернуть на грунтовку в 30 километрах от областного центра, и взгляду открываются земляные валы.

Случайный путник вряд ли догадается, что скрывается под ними, если не обойдет их со всех сторон. Дикие заросли скрывают входы в железобетонные туннели и ангары, протянувшиеся на десятки метров под землей. В советские времена здесь, на окраине села Малинищи, размещались боевые расчеты зенитно-ракетного полка войск противовоздушной обороны. А бетонные ангары защищали от посторонних глаз и средств поражения противника новейшие по тем временам зенитно-ракетные комплексы. По первому сигналу они могли выдвинуться на лужайку и произвести пуск.

– Мы наблюдали, как на сооружениях вращались локаторы и оберегали границы нашего воздушного пространства, – говорит глава Малинищинского сельского поселения Елена Клинкова.

Больше 20 лет назад военные покинули объект. Прежде территория базы – примерно 16 гектаров – и все постройки находились в собственности Министерства обороны. Но никем не охраняемый объект превращался в свалку отходов, а массивные бетонные конструкции вошли в неофициальные путеводители для любителей альтернативного туризма. Близость бывшей базы ПВО к землям Малинищинского поселения обернулась для его жителей головной болью: два года назад Минобороны решило передать всю эту территорию с остатками капитальных объектов сельскому поселению, и по федеральному закону администрация обязана ее принять без дополнительного бюджетного финансирования.

– Мы столкнулись с проблемой, которая сводит на нет все наши усилия по благоустройству и развитию нескольких сел в составе поселения, – продолжает Елена Клинкова. – Получив в собственность земельный участок, мы обязаны будем, во-первых, очистить его от мусора, накопившегося за 20 лет, а во-вторых, содержать. Вывоз свалки на полигон, по предварительным подсчетам, обойдется нам в миллион рублей. Понятно, что таких денег в бюджете поселения нет.

Дополнительная имущественная нагрузка значительно осложнит жизнь нескольких сел Пронского района. Выяснилось, что документы на подземные и надземные сооружения отсутствуют. А как использовать участок, если он скрывает в себе сплошные тайны? Продать его или передать в аренду уже не получится. Да и демонтаж железобетонных ангаров потребует весьма серьезных средств. Несмотря на то что подобное имущественное обременение входит в противоречие с принципами федерального закона о местном самоуправлении, суд последней инстанции все-таки обязал поселение стать собственником объекта.

– Мы не справимся с такой нагрузкой, наш бюджет просто рухнет, – обеспокоена глава поселения Елена Клинкова.

А еще получается, что руководитель поселения будет лично отвечать за все происшествия, которые, не дай Бог, произойдут в шахтах и ангарах с любителями экстремальных игр и путешествий.

Село Малинищи во многих сферах можно считать образцовым – здесь идет жилищное строительство для молодых специалистов, процветают культура и спорт, многодетным семьям выделяются земельные участки. Не поставит ли нежданное наследство крест на многих планах? Проблему ликвидации свалки нужно выносить на более высокий уровень.

– Эта местность уже появилась на интерактивной карте свалок Общероссийского народного фронта, на жалобы отреагировали Росприроднадзор и прокуратура. Недавно стало известно, что администрации поселения грозит штраф в размере 40 тысяч рублей, но это пока нижний предел, – сообщила Елена Клинкова.

Но ведь смысл местного самоуправления не сводится к тому, чтобы всем миром платить то штрафы, то долги.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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