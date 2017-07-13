Спортивный курьер

Уступили «Мордовии», победили «Коломну»

Готовясь к новому сезону, два контрольных матча провела «Рязань» Рассказывает главный тренер клуба Гарник Авалян:

– Дома, на стадионе «Спартак», рязанцы встретились с вернувшейся во второй дивизион «Мордовией» (группа «Урал-Поволжье»). Гости победили – 2:1. У нас автором единственного гола стал Владислав Мещеряков. «Рязань» в первом тайме выступила в таком составе: Правкин, Елисеев, Ващенко, Скляров, Лабзин, Мещеряков и пять игроков, находящихся на просмотре. Состав нашей команды во втором тайме: Елисеев, Ващенко, Скляров (Шатских, 65), Лабзин, Мещеряков (Земцов, 70), а также игроки, находящиеся на просмотре, одного из них на 55-й минуте заметил Дмитрий Митин. После перерыва место на последнем рубеже вместо Правкина занял молодой голкипер, претендующий на место в составе.

Следующий матч наша дружина провела в Коломне, против одноименной команды, выступающей в группе «Запад». Поединок для гостей начался обескураживающе: после первой же атаки хозяева, воспользовавшись ошибкой наших защитников, открыли счет. К счастью, вскоре, на пятнадцатой минуте, Мартун Абовян замкнул подачу с углового Артура Шахназарова. После перерыва Владислав Мещеряков завершил пристрельную передачу с фланга – в итоге 2:1 в пользу ФК «Рязань».

В первом тайме компанию опытнейшим Абовяну, Шахназарову, Склярову, Ващенко и Лабзину составили шесть игроков, находящихся на просмотре. Во втором тайме в составе «Рязани» на поле вышли Елисеев, Яковлев, Митин, Мещеряков, Зайцев и «просмотровые» футболисты. Очередной контрольный матч рязанцы проведут дома, на стадионе «Спартак», против «Мурома» 14 июля. Начало – в 14.00.

Непобедимые россиянки



В Португалии стартовало первенство

Европы по баскетболу среди спортсменок до 20 лет, на котором в составе сборной России выступает воспитанница рязанской школы баскетбола, представительница специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Единство» Нина Глонти

В первом матче россиянки нанесли поражение сборной Сербии – 75:72, во втором победили команду Турции – 81:51. В поединке с турчанками самыми результативными стали Нина Глонти и Елизавета Шабанова, набравшие по одиннадцать очков.

В заключительном матче группового турнира россиянки сыграли со сборной Нидерландов. Поначалу инициативой владели соперницы – до большого перерыва они добились преимущества в четырнадцать очков. Россиянки наши в себе силы не только сравнять счет, но в итоге и выиграть встречу – 86:81.

Наша команда заняла первое место в группе, и в турнире плей-офф, в 1/8 финала, встретится со сборной Боснии и Герцоговины.

Вперед вырвались «Водоканал» и «Рязань-М»

Продолжается чемпионат области по футболу

В очередном туре знаковыми были матчи с участием «Водоканала», команды «АМКА», а также коллективов из районов – «Витязя» (Рязанский), «Рыбное» и ряжского «Спартак-Фан», считает главный судья соревнований Александр Корнеев. Упорным получился поединок «Водоканала» и «Рыбного». Команда из областного центра вела в счете (2:0), но потом сбавила обороты, что позволило рыбновцам сравнять результат. И все же Руслану Сафояну на последних минутах матча удалось для «Водоканала» вырвать победу – 3:2. С таким же счетом «АМКА» переиграла команду «Витязь». В итоге «Водоканал», одержавший верх во всех матчах, вырвался вперед, тем временем «АМКА» организовала погоню за лидером, от которого она отстает на три очка. В юношеском турнире впереди идет «Рязань-М» – подопечные Сергея Пономарева и Владислава Майорова всего на одно очко набрали больше с каждой игрой прибавляющего в мастерстве чучковского «Светоча».

Следующие матчи состоятся 15 – 16 июня. В главных поединках ряжский «Спартак-Фан» дома сыграет с «Водоканалом», а скопинская «Побединка» будет принимать команду «АМКА».