Городские дворы ждет комплексный ремонт

Первые бригады подрядных организаций уже приступили к работам

В областном центре около четырех с половиной тысяч многоквартирных жилых домов и почти тысяча дворовых территорий. Как свидетельствует проведенное специалистами городской администрации обследование, большинство рязанских дворов в той или иной степени нуждаются в ремонте.

Как правило, беда у все общая: пришло в негодность асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, зачастую во дворах отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке, озеленение дворовых территорий во многих случаях недостаточное. Часто требуется восстановление газонов, удаление старых, больных деревьев и кустарников.

– Между тем состояние дворовых территорий – очень важный фактор, оказывающий непосредственное влияние на общую экологическую обстановку в Рязани, на эстетику городской среды, – уверен префект Железнодорожного района Олег Морозов.

Говоря о причинах, из-за которых рязанские дворы сегодня нуждаются в благоустройстве, Олег Морозов в первую очередь называет недостаточное финансирование этой части городского хозяйства. По его словам, принимаемые в прошлые годы меры по частичному благоустройству дворовых территорий не всегда могли привести к должному результату. «Не было последовательного подхода к решению проблемы», – считает префект.

Сегодня изменен сам подход к решению этого вопроса. Разработан комплексный план, учитывающий все ремонтные потребности дворовых территорий, а также реальные возможности приведения их в порядок. К исполнению этого плана приступили в том числе и в Железнодорожном районе.

– Благодаря предусмотренным в плане мерам, наши дворы должны стать не просто благоустроенными, но более функ­циональными и безопасными, – говорит Олег Морозов.

В течение строительного сезона 2017 года в областном центре новую жизнь получат около 200 дворовых территорий, 58 из них находятся в Железнодорожном районе. Эти территории будут отремонтированы в рамках финансирования федеральной программы «Формирование современной городской среды». Первые бригады подрядных организаций уже приступили к ремонтным работам во дворах на улицах Островского, Березовая и поселка Мехзавода. Процедура конкурсов по работам во дворах еще продолжается: выбор подрядчиков и заключение с ними договоров – очень важный этап работы. Но, как утверждают в префектуре, с помощью самих горожан до конца строительного сезона все запланированные во дворах работы должны быть выполнены в полном объеме.

– Мы приглашаем рязанцев принять самое активное участие в общественном контроле за ходом ремонта, – обращается к жителям округа префект.