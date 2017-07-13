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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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День чистого города

00:01 / Город и мы
Экологический праздник пройдет в Новопавловской роще

В сквере, расположенном на улице Шевченко, идет подготовка к субботнику «День чистого города», который пройдет здесь в ближайшее время. Эта экологическая акция проводится по инициативе Рязанской нефтеперерабатывающей компании и администрации областного центра с 2012 года.

О том, каким будет этот праздник чистоты в этом году, рассказал председатель ТОС «Новопавловский» Анатолий Заикин:

– В этом году «День чистого города» приурочен к 922-й годовщине со дня образования Рязани. В празднике примут участие сотрудники администрации города, префектуры, работники нефтеперерабатывающего завода, общественных и экологических организаций, а также жители Железнодорожного района. Общее количество участников акции превысит 100 человек.

Запланированы обрезка кустарников, снос аварийных деревьев, вырубка поросли деревьев, окос травы, очистка дорожек. В порядок будет приведена территория площадью более 1000 кв. м.

– Благодаря традиционной акции Новопавловская роща вновь стала местом отдыха для жителей района. Здесь часто можно увидеть мам, гуляющих с детьми, подростков и взрослых, ловящих рыбу в пруду. В зимнее время пруд Новопавловской рощи превращается в каток, где проводит досуг местная детвора, здесь мы отмечаем все значимые праздники, – говорит Анатолий Заикин.

Префектура Железнодорожного района приглашает всех рязанцев принять участие в «Дне чистого города». О дате и времени его проведения можно узнать по телефону префектуры: 76-47-88.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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