Работа на опережение

Опиловка аварийных деревьев на улицах и во дворах района ведется с начала лета

Погода продолжает удивлять рязанцев сюрпризами. Приятными их назвать, увы, трудно. Сильные ветра этим летом стали частыми в областном центре. Поэтому работы по опиловке старых, аварийных деревьев сегодня получили статус особой важности.

Для Железнодоржного района, по праву считающегося одним из самых зеленых, задача обезопасить жителей от падения во время сильных ветров ветхих деревьев особенно актуальна, ведь в этом округе расположены обширные парковые зоны и скверы.

Как рассказали в префектуре, опиловка аварийных деревьев на улицах и во дворах района ведется с первых дней лета. В основном это плановая работа. Она выполняется совместно с МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», а также с участием управляющих компаний района. В первую очередь убирают сухостой и деревья, которые представляют потенциальную опасность для жителей. Древесно-кустарниковые отходы вывозятся на полигон для дальнейшей переработки.

– Мы убедительно просим жителей не парковать автомобили в зоне опиловки деревьев, чтобы не затруднять проезд спецтехники, – говорит Олег Морозов.

Кроме того, префект напоминает, что парковка на газонах, где чаще всего, к сожалению, оставляют машины рязанцы, предусматривает административную ответственность. Штраф для физических лиц достигает пяти тысяч рублей, а для юридических – 200 000 рублей.