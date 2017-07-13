Вопрос в тему

«На каком основании в городе пилят взрослые деревья? Как принимается решение о том, что дерево пришло в негодность?

Наталья Ч.,

председатель совета дома по улице Островского»

Как пояснили в префектуре Железнодорожного района, работы по опиловке, либо сносу деревьев, произрастающих на муниципальных территориях, производятся администрацией города после комиссионного обследования старовозрастных деревьев и подписания соответствующего распоряжения. Если же деревья растут на земельном участке, оформленном в общедолевую собственность жителей многоквартирных домов, то работы по обрезке, кронированию либо сносу деревьев производятся силами управляющей компании за счет ее средств после получения одобрения общим собранием жителей.