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Выпуск № 127 (5414)
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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Вопрос в тему

00:01 / Город и мы
Вопрос в тему

«На каком основании в городе пилят взрослые деревья? Как принимается решение о том, что дерево пришло в негодность?

Наталья Ч.,
председатель совета дома по улице Островского»

 

Как пояснили в префектуре Железнодорожного района, работы по опиловке, либо сносу деревьев, произрастающих на муниципальных территориях, производятся администрацией города после комиссионного обследования старовозрастных деревьев и подписания соответствующего распоряжения. Если же деревья растут на земельном участке, оформленном в общедолевую собственность жителей многоквартирных домов, то работы по обрезке, кронированию либо сносу деревьев производятся силами управляющей компании за счет ее средств после получения одобрения общим собранием жителей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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