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Выпуск № 127 (5414)
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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Ужин отдай врагу

00:01 / Авторская колонка
Ужин отдай врагу

Кто автор фразы «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу», доподлинно не известно. Авторство приписывают то Александру Васильевичу Суворову, то древнегреческим мудрецам, то китайским, но одно ясно: она пришла к нам от предков и есть в ней великий смысл.

Наша газета уже неоднократно обращалась к теме роста заболеваемости ожирением. Последний раз это было в минувшую пятницу (№124 от 7 июля 2017 года, с. 6, «Ученых сплотила эпидемия ожирения»). В статье сказано о росте заболеваемости ожирением в два раза за пятилетие – с 2011-го по 2015 годы, о возможных пагубных последствиях ожирения, а также возможных мерах предотвращения ситуации. Ученые связывают эти изменения с тем, что в стране недостаточно внимания уделяется вопросам здорового питания и нарушено взаимодействие между профильными учреждениями. Усилиями Федерального исследовательского центра питания, Российской академии наук и Федерального агентства научных организаций в июне 2017 года в стране был создан межведомственный научный совет по медицинским проблемам питания.

Может, это и полезные меры, но мне кажется, что пути решения проблемы лежат в несколько иной плоскости. Посмотрите на себя в зеркало в полный рост без одежды. Предложение я сейчас отношу больше к людям в возрасте старше 40 – 50 лет, хотя в последнее время это касается и молодежи, и даже детей. Наверняка не каждый себе понравится. Двойной, нависший над шеей подбородок и несколько жировых складок на талии несут их владельцу не столько эстетические проблемы (у многих комплексы неполноценности по этому поводу отсутствуют), сколько медицинские. У людей с ожирением развиваются сосудистые патологии, сахарный диабет, заболевания суставов со всеми вытекающими отсюда последствиями, смысл которых в том, что если не умрешь, то до скончания века будешь инвалидом. Каждый читатель моей авторской колонки подобные примеры может отыскать среди своих друзей и знакомых. Я не специалист, поэтому могу только предположить, что гормональный сбой в организме к таким последствиям приводит лишь незначительное число людей. По больше части, на мой взгляд, главный виновник ожирения – так называемая пищевая распущенность.

Каждый из нас знает (из Интернета и СМИ, а также – по рассказам друзей), что капуста брокколи, например, полезнее, чем продаваемые в супермаркете сосиски, что лучше поесть фруктов, чем выпить стакан фруктового сока из пакетов, где огромное количество сахара, который тут же увеличит объем вашей талии. Вопрос – в личном выборе людей. Если люди, заталкивая в желудок все подряд, добровольно обрекают себя на обрюзгший внешний вид, болезни и даже смерть, то не пора ли ввести ответственность за их подобное поведение? Они ведь потом в больницу приходят, и на их лечение в стационарах тратятся средства обязательного медицинского страхования (ОМС), то есть наши с вами деньги. Меры, может быть, и радикальные. Вряд ли государство когда-либо пойдет на то, чтобы отказать людям в медпомощи при подобных ситуациях, но самим-то им не противно трясти телесами на пляжах, хочется ли ходить по врачам с артрозами, диабетами, гипертониями и подаграми?

Я знаком со множеством рязанцев, которые внешне прекрасно выглядят и к врачам обращаются лишь в исключительных случаях, когда заболевание случается не по их вине (аппендицит, например, или травма). Неоднократно обсуждал с ними эти темы, и все они говорили мне о том, что разборчивы в еде и активны в движениях. Это только на первых порах придется привыкать к шестиразовому питанию небольшими порциями в течение дня и регулярным занятиям физкультурой, отказу от чипсов и сухариков, лимонадов и соков, фаст-фудов, колбас, копченостей, майонезов, кетчупов, соусов, супов быстрого приготовления и бульонных кубиков, а также пива в больших количествах, которое мужчин стремительно превращает в «слабый пол».

Однажды я попробовал отказаться от этих сомнительных удовольствий и сейчас неплохо себя чувствую. По крайней мере, к врачам в свои 55 лет с подобными проблемами пока не обращался. Правда, они ко мне однажды сами обратились, пригласив по телефону в медицинский центр на бесплатное обследование. Все обследование заняло три минуты. В него входил анамнез и исследование состояния организма при помощи какой-то компьютерной программы. Обнаружили у меня серьезные отклонения в состоянии здоровья в связи с ожирением и предложили лечение в их центре почти за 600 тысяч рублей в год. Я вынужден был отказаться от их услуг, а потом узнал, что две медработницы центра (одна из них обследовала меня) позже из-за клиента подрались и даже полицию в центр вызывали. Оказалось, не поделили деньги клиента, но это уже тема другой авторской колонки, а завершая эту, скажу напоследок: питайтесь правильно – и будет вам счастье.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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