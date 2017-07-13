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Выпуск № 127 (5414)
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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Доступная медицина

00:01 / Из официальных источников
Врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» дали около 600 консультаций жителям Кораблинского района

Главой региона Николаем Любимовым поставлена задача по совершенствованию оказания медицинской помощи населению. «Приоритетным в здравоохранении остается доступность медицинских услуг для жителей региона, особенно в сельских населенных пунктах», – сказал Николай Любимов. По его словам, это планируется делать в том числе за счет развития выездной формы работы.

В регионе продолжаются поездки социального автопоезда «Забота и здоровье». В селе Пехлец врачами был осмотрен 261 человек, в том числе 30 детей; дано 587 консультаций, из них 51– детям; 21 пациенту, в том числе 3 детям выданы направления на госпитализацию, 87 жителям, из них 25 детям – на дальнейшее обследование.

Сотрудники управления социальной защиты населения Рязанской области и комплексного центра социального обслуживания населения проконсультировали 13 человек. К специалистам обратились жители сел Пехлец, Ключ, Пустотино, деревень Фролово и Неретино. Основные вопросы касались оплаты жилищно-коммунальных услуг, порядка предоставления жилищной субсидии, присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Рязанской области», оказания помощи на основании социального контракта и социального обслуживания на дому.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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