Доступная медицина

Врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» дали около 600 консультаций жителям Кораблинского района

Главой региона Николаем Любимовым поставлена задача по совершенствованию оказания медицинской помощи населению. «Приоритетным в здравоохранении остается доступность медицинских услуг для жителей региона, особенно в сельских населенных пунктах», – сказал Николай Любимов. По его словам, это планируется делать в том числе за счет развития выездной формы работы.

В регионе продолжаются поездки социального автопоезда «Забота и здоровье». В селе Пехлец врачами был осмотрен 261 человек, в том числе 30 детей; дано 587 консультаций, из них 51– детям; 21 пациенту, в том числе 3 детям выданы направления на госпитализацию, 87 жителям, из них 25 детям – на дальнейшее обследование.

Сотрудники управления социальной защиты населения Рязанской области и комплексного центра социального обслуживания населения проконсультировали 13 человек. К специалистам обратились жители сел Пехлец, Ключ, Пустотино, деревень Фролово и Неретино. Основные вопросы касались оплаты жилищно-коммунальных услуг, порядка предоставления жилищной субсидии, присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Рязанской области», оказания помощи на основании социального контракта и социального обслуживания на дому.