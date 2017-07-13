Качество – отменное, ассортимент – широкий

Рязанцев приглашают купить местную продукцию по выгодным ценам

В рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова по продвижению продукции рязанских сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке, состоится фестиваль «Рязанское качество».

Центральным событием станет ярмарка, где посетители смогут продегустировать и приобрести качественную местную продукцию по выгодным ценам. Рязанские предприятия представят широкий ассортимент плодоовощной, мясной и молочной продукции, колбасные, хлебобулочные изделия, мед, а также товары народно-художественных промыслов. В ходе фестиваля планируется вручение знаков «Рязанское качество» лучшим товаропроизводителям региона. Предусмотрена концертная программа.

Фестиваль состоится 20 июля с 9 до 15 часов на площадке перед торговым центром по адресу: Московское шоссе, д. 5а.