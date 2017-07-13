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Выпуск № 127 (5414)
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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Вести АПК

00:01 / АПК

Не тот урожай, что в поле

В области завершается подготовка материально-технической базы элеваторов и хлебоприемных предприятий к сезону приемки зерна 2017 года.

В настоящее время мощность единовременного хранения зерна на элеваторах и у сельхозпроизводителей области составляет более 2 миллионов тонн. При этом на элеваторах – 854 тыс. тонн. По состоянию на 1 июля 2017 года на хлебоприемных предприятиях области находилось 149,0 тыс. тонн зерна, в т. ч. 123,8 тыс. тонн пшеницы. Имеющиеся мощности, с учетом их загруженности, позволят сохранить выращенное и убранное зерно нового урожая.

Дождливая погода – не катастрофа. На хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях области имеется более 40 зерносушилок, общая производительность которых составляет более 1400 тонн/час.

Есть в регионе и свой рынок сбыта зерна. Предприятия мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности Рязанской области при условии максимальной загруженности мощностей способны перерабатывать около 1 млн. тонн продовольственного и фуражного зерна. Основным потребителем продовольственного в регионе является АО «Рязаньзернопродукт». Мощность крупнейшего мельничного комплекса позволяет перерабатывать 1400 тонн в сутки.

Фуражное зерно перерабатывают такие крупные предприятия Рязанской области, как АО «Михайловхлебопродукты», АО «Окская птицефабрика», ОАО «Рязанский свинокомплекс», ООО «Рязанские комбикорма». Общая потребность предприятий комбикормовой промышленности в зерне – более 400 тыс. тонн в год.

Корова, будь здорова!

Областной семинар на тему «Практические аспекты в вопросах кормления и воспроизводства крупного рогатого скота молочного направления продуктивности» прошел на базе колхоза «Заветы Ильича» Касимовского района.

О состоянии и перспективах развития местного племенного завода рассказал председатель колхоза С.П. Кострюков. На семинаре были озвучены также вопросы, связанные с состоянием молочного скотоводства и эпизоотической ситуацией в регионе в целом. После завершения теоретической части участники семинара ознакомились с условиями содержания и кормления крупного рогатого скота на животноводческом комплексе колхоза «Заветы Ильича».

За высотою высота

В прошлом году в ООО «Авангард» добились рекордного для себя урожая земляники. Сейчас уборка ягод еще не закончена, а новый рекорд уже поставлен.

По состоянию на 11 июля собрано и реализовано 125 тонн ягоды, что на 25 тонн превышает прошлогодний уровень. Проведен и пробный сбор ягод черной смородины. Площадь ее в хозяйстве составляет 46 га.

Подготовлено по материалам сайта минсельхоза области

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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