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Выпуск № 127 (5414)
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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Статус можно проверить

00:01 / Общество
На легальных «займах до зарплаты» поставили знак

Проверить законность микрофинансовой организации теперь стало проще. Банк России начал проект по обозначению сайтов легальных МФО специальным знаком в результатах поисковика «Яндекс».

Специальный «маркер» – зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ» – появился недавно в результатах поиска «Яндекс» рядом с названием сайта компании. Этот маркер информирует потребителя о том, что на указанном сайте предлагаются финансовые услуги компании, которая имеет статус микрофинансовой организации. Это значит, что сведения о данной компании внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через одну из трех саморегулируемых организаций, членом которой она является. Это очень важная для граждан информация, поскольку деятельность такого легального кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг.

Раньше потребители могли самостоятельно изучить на сайте Банка России реестр МФО, найти там нужную компанию, и также проверить ее членство в СРО.

Проект станет важной частью деятельности Банка России по противодействию нелегальным кредиторам. За прошлый год в нашей стране было выявлено около 1400 нелегальных кредиторов – информация о них направлена в правоохранительные органы.

«Рынок микрофинансирования динамично развивается. На нашей территории действуют 24 МФО, из которых 7 зарегистрированы в Рязанской области. Новый инструмент дает потребителю возможность выбирать в Интернете работающие законно МФО. А сайты мошенников будут видны сразу и не смогут вводить в заблуждение наших земляков, выдавая себя за микрофинансовые организации», – поясняет и. о. управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Алексей Киреев.

Надо сказать, что в дальнейшем проект может быть распространен и на другие компании финансового рынка, которые представлены в Интернете.

По материалам Отделения по Рязанской области
ГУ Банка России по ЦФО

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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