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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Отменить или оставить?

00:01 / Общество
Бизнес-сообщество и депутаты обсуждают законодательные новации
Автор фото: Сергей Ларин | Отменить или оставить?
Фото: Сергей Ларин.

В Рязанской торгово-промышленной палате состоялся «круглый стол», на котором обсуждались проблемы, связанные с отменой для предприятий федеральной льготы по налогу на движимое имущество с 2018 года.

Льгота была введена в конце 2012 года и касалась имущества, поставленного на баланс после 2013 года. Таким образом предлагалось стимулировать модернизацию старого и покупку нового оборудования. И действительно, многие компании обновили свои производственные фонды.

Президент палаты, председатель комитета по экономическим вопросам Рязанской областной Думы Татьяна Гусева подчеркнула, что с начала следующего года льгота по налогу на движимое имущество будет теперь действовать только в тех регионах, которые ее оставят, но, увы, при этом потеряют соответствующую федеральную дотацию.

Вопрос далеко не однозначный. Но у многих предприятий налог на движимое имущество станет очень большим, особенно – у успевших обновить свой фонд. Это создаст угрозу замедления модернизации. Оставлять ли в нашем регионе эту льготу? Обсуждение этого вопроса должно быть самым широким, с участием руководителей рязанского бизнеса, поддержал Татьяну Гусеву председатель комитета по бюджету и налогам Рязанской областной Думы Михаил Агапкин.

Представители ведущих рязанских предприятий, принявшие участие в «круглом столе», высказали свое мнение. Скажем, АО «Русская кожа» инвестирует каждый год в модернизацию производства свыше 300 млн. рублей. Оборудование в настоящее время даже морально устаревает за 5 лет. Поэтому на его закупку приходится тратить такие большие суммы. Иначе предприятие не сможет выпускать конкурентоспособную продукцию. Отмена льготы приведет к увеличению общей суммы налогов предприятию на 10%. Придется значительно сократить коллектив, уволить порядка 200 работников.

В АО «Завод «Красное знамя» за последние годы закуплено много современного оборудования. При введении рекомендуемой ставки налога на движимое имущество – 2,2% налоговая база на предприятии увеличится с 15 до 44 млн. рублей в год. Поэтому здесь предлагают ввести мораторий на отмену льготы как минимум на пять лет.

На заводе компании «Форт» налог на имущество за 2016 год составил 13 млн. рублей. Дело в том, что по инвестиционному соглашению с властями региона компания уплачивает налоги по пониженной ставке (экономия 34 млн. рублей ежегодно). После окончания срока действия инвестиционного соглашения и отмены льготы по налогу на движимое имущество компания должна будет уплачивать ежегодно до 68 млн. рублей. По мнению представителей «Форта», это катастрофа.

Свои предложения в ходе работы «круглого стола» высказали также представители АО «Рязаньзернопродукт» (где после отмены льготы налоговая база может вырасти на 1 млрд. рублей и, соответственно, придется отказаться от крупных инвестпроектов), представители АО «Скопинский автоагрегатный завод», Скопинского райпо, ОАО «Скопинское автотранспортное предприятие», генеральный директор Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий Владимир Кутенцын, председатель совета Рязанской ТПП Алексей Яшкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев.

Заместитель министра экономического развития и торговли области Галина Крутова рассказала, что обсуждаемый вопрос прорабатывается уже давно. Требования поставлены жесткие: не будет налога на движимое имущество, регион потеряет дотации. С другой стороны, модернизация производства требует льгот. Поэтому мин­экономразвития решило провести анализ хозяйственной деятельности, просчитать возможности тех предприятий, у которых доля движимого имущества превышает 40%, и только после этого будет прояснена позиция ведомства.

В завершение Татьяна Гусева объявила, что в комитете по экономическим вопросам Рязанской областной Думы будет проведено расширенное совещание по этому вопросу.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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