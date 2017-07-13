Наводим порядок

Продолжаются работы по уборке грунтовых наносов и окосу травы

С 4 по 11 июля приведены в порядок проезжие части улиц Электрозаводской, Радиозаводской, Машиностроителей, Колхозной, Маяковского, Высоковольтной, Лермонтова, Московской, Бугровки, Зубковой, Фирсова, Керамзавод, Чкалова, Связи, Черновицкой, Станкозаводской, Щорса, Котовского, Касимовского шоссе, Пожарного проезда, Кирпичного завода, Военных автомобилистов, Восточной окружной дороги, Сережина гора. С прилотковой территории было собрано и вывезено около 460 куб. метров грунтовых наносов.

Всего с начала сезона силами дирекции благоустройства города с улиц областного центра убрано и вывезено порядка 10,5 тыс. куб. метров накоплений.

В городе продолжаются работы по окосу травы: за минувшую неделю приведено в порядок 163 555 кв. метров зеленых зон Рязани.