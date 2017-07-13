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Выпуск № 127 (5414)
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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Изменения в маршрутах

00:01 / Общество
В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ тепловой сети на ул. Грибоедова в период с 08.00 13 июля до 24.00 15 июля на участке улично-дорожной сети от ул. Либкнехта до ул. Есенина будет перекрыто движение транспорта.

Автобусы маршрутов №№23, 65, 66, 99, троллейбусы маршрутов №№3, 10 от пересечения ул. Ленина с ул. Свободы будут следовать в прямом и обратном направлении до Театральной площади, далее по улице Есенина до пересечения с ул. Грибоедова, далее по своим маршрутам.

По материалам сайта администрации Рязани

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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