Изменения в маршрутах

В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ

В связи с проведением ремонтных работ тепловой сети на ул. Грибоедова в период с 08.00 13 июля до 24.00 15 июля на участке улично-дорожной сети от ул. Либкнехта до ул. Есенина будет перекрыто движение транспорта.

Автобусы маршрутов №№23, 65, 66, 99, троллейбусы маршрутов №№3, 10 от пересечения ул. Ленина с ул. Свободы будут следовать в прямом и обратном направлении до Театральной площади, далее по улице Есенина до пересечения с ул. Грибоедова, далее по своим маршрутам.

По материалам сайта администрации Рязани