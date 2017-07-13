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Выпуск № 127 (5414)
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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Государство спешит на помощь

00:01 / АПК
В Зоне рискованного земледелия
Автор фото: Владимир Проказников | Государство спешит на помощь
Фото: Владимир Проказников.

Всего два жарких дня наступили – и многим кажется, что в Рязанскую область лето вернулось и все связанные с ним надежды сбудутся. Так долго мы ждали преимуществ этого времени года, что ожидания перемен к лучшему естественны. Увы, так кажется не всем: аграриям, например, лившие с начала мая дожди уже нанесли ущерб. Велик ли он?

Лучше всего об этом судить по цифрам. По состоянию на 10 июля – последний перед жарой дождливый и холодный день – в регионе было скошено 47,7 тысячи гектаров сеяных и естественных трав. Это лишь 32,1% от плана. Сена заготовлено было менее восьмой части от намеченного, сенажа чуть больше половины. Пострадало и качество кормов: травы не только выросли и зацвели, но кое-где стали сохнуть, второго укоса не жди, в сенажные траншеи заносилась грязь с переувлажненной почвы… О том, насколько сильно пострадали зерновые, судить с полной достоверностью пока невозможно: яровой сев в регионе вели, в связи с непогодой, далеко не одновременно, созревают растения тоже, соответственно, с разной скоростью. Сотрудники Рязанского НИИСХ прогнозы по урожайности дают очень осторожные. Ячмень, по их данным, может дать 20 – 24 центнера с гектара, овес – чуть меньше. Правда, сев озимых был произведен осенью при отличной погоде. Но дожди и тут вмешались в аграрное дело. По данным Рязанского НИИСХ, урожайность озимой пшеницы может составить 27 – 29 центнеров с гектара, при этом отдельные участки могут дать как 15, так и 45 центнеров.

Нынешним летом еще раз подтверждается: наш регион – в зоне рискованного земледелия. И государственная поддержка аграриям оказывается непрерывно. На последнем, состоявшемся во вторник заседании областного правительства глава региона Николай Любимов сказал: «Мы обязательно продолжим помогать сельхозтоваропроизводителям, у которых сейчас нелегкая пора, особенно в связи с погодными условиями». На заседании, в частности, было решено выделить аграриям из регионального бюджета дополнительно 45 миллионов рублей – в основном на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на проведение сезонных работ.

Заготовка кормов и подготовка к уборке зерновых – в центре внимания областного минсельхоза. В этом ведомстве по поручению главы региона создан оперативный штаб, еженедельно проходят видеоконференции с главами администраций районов, руководителями сельхозуправлений и отделов муниципальных администраций, предприятий, позволяющие осуществлять своевременный мониторинг и предлагать пути решения возникающих проблем.

Есть в арсенале государственной помощи и радикальные инструменты. В дождливую осень 2013 года, например, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, давший право банкам пролонгировать кредиты, выданные аграриям, а облправительству решить многие другие сельские проблемы. Но пока радикальные меры не требуются. Жаркие дни говорят об одном: рязанским крестьянам, обладающим мощнейшей современной техникой и высокой квалификацией, можно еще наверстать упущенное, повысить темпы работ и снизить ущерб от непогоды до минимума.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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