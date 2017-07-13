Дружить и побеждать

Главы министерств спорта Рязанской и Калужской областей подписали соглашение о сотрудничестве регионов

Татьяна Пыжонкова и ее коллега из Калуги Алексей Логинов провели эту встречу в правительстве области. Подписанный ими документ – план мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 2017 – 2018 годах во исполнение соглашения между правительствами областей о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Согласно документу, представители обоих регионов будут участвовать в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, проводить матчевые встречи и тренировки, а также обмениваться опытом по развитию физической культуры и спорта на родной земле. Особо важна, говорили главы ведомств, пропаганда здорового образа жизни и физической активности среди людей всех возрастов. Отдельно рязанские и калужские коллеги будут помогать друг другу готовить спортивный резерв для сборных команд страны. «Мы уже договорились, что план будет совершенствоваться в ходе работы», – подчеркнул Алексей Логинов. «У нас одни и те же задачи: выявлять проблемные области, делиться опытом и вырабатывать стратегии для будущего», – добавила Татьяна Пыжонкова.

Подписание плана стало главным мероприятием в рамках ответного визита специалистов спортивной сферы Калужской области в регион, который проходит с 11 по 12 июля. Гости посетили Академию тенниса имени Н.Н. Озерова, Дворец спорта «Олимпийский», биатлонный комплекс в пос. Варские и другие учреждения. Они отметили четкую и разноплановую работу рязанских коллег, а также чистоту и ухоженность города. «Здесь очень зеленые улицы, как и у нас», – отметил Алексей Логинов. Рязанская делегация побывала в Калуге 5 – 6 июля, осмотрев мест-ные спортивные объекты.