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Выпуск № 127 (5414)
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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

САСОВО. В районе проверили поля сельхозпредприятий, чтобы предварительно определить валовой сбор зерна, сахарной свеклы и других культур. Ситуацию оценила независимая комиссия под председательством начальника управления сельского хозяйства и имущественных отношений Романа Марочкина. В осмотре полей приняли участие глава района Николай Меньшов, глава администрации Сергей Макаров, руководители сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. Комиссия посетила поля ведущих предприятий района, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств. После завершения объезда комиссия сделала вывод: в районе зреет богатый урожай зерновых и зернобобовых культур.

ШИЛОВО. В Заполье впервые отметили День села. Праздник прошел на площади в центре села. Настроение запольцам создавали артисты из Мосоловского дома культуры. Концертные номера чередовались с чествованием семей-тружеников и многодетных семей. Подарки от благотворительного фонда «Забота» и благодарственные письма от главы района вручал глава Мосоловского поселения.

СКОПИН. В администрации районного центра прошло заседание инициативной группы граждан, предложивших установить в Скопине памятник шахтерам. По мнению местных активистов и представителей общественных организаций, это поможет восстановить историческую справедливость, так как скопинская земля богата шахтерскими традициями и шахтеры в свое время внесли большой вклад в развитие города и района. На заседании говорили и о том, насколько важно передать нынешней молодежи память о трудовом прошлом прежних поколений, а также о том, что появление новых памятных мест будет способствовать развитию туристической составляющей. Городские власти поддержали инициативу граждан.

СОКОЛОВКА. Район посетил исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов. Он встретился с активистами детского движения района. Встреча состоялась в Льговской школе – опорной в реализации проекта по развитию Российского движения школьников. На встрече присутствовали председатель Рязанского регионального отделения РДШ Сергей Хлыстов, региональный координатор Татьяна Косачева, начальник управления образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского района Ольга Королькова. Участники встречи обсудили мероприятия и акции, которые прошли в минувшем году, поделились впечатлениями и наметили планы на будущее. Денис Клебанов ответил на вопросы активистов и пожелал им дальнейших успехов.

КАСИМОВ. В администрации района прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам. Со значимым событием новоселов поздравил глава района Валерий Лунин. В переданных квартирах сделан косметический ремонт, установлена сантехника и газовое оборудование. За последние пять лет 51 квартиру получили жители района из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 127 (5414) от 13 июля 2017 года
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