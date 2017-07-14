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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Молодые рязанские предприниматели смогут создать в ЦПКиО «точки туристического притяжения»

09:03 / Общество
Другие бизнес-идеи они обсудили вчера с главой администрации областного центра в ходе «круглого стола»
Молодые рязанские предприниматели смогут создать в ЦПКиО «точки туристического притяжения»

Олег Булеков принял участие в работе «круглого стола», организованного «Ассоциацией молодых предпринимателей». Основными темами беседы стали текущее положение дел в секторе малого и среднего бизнеса, а также проекты развития Рязани и участие в них бизнес-сообщества. Глава администрации ответил и на личные вопросы молодых бизнесменов, связанные с их предпринимательской деятельностью.

В обсуждении вопросов «круглого стола» также приняли участие выпускники школы молодежного предпринимательства, которые уже открыли и ведут свой бизнес. В частности, речь шла о практических вопросах, например, о том, где начинающий предприниматель может узнать перечень свободных муниципальных площадей для аренды или покупки для организации производства, какова процедура согласования в администрации города вывески на вход в магазин в исторической части города, кто должен вывозить мусор с прилегающей к магазину территории, какие штрафы может наложить префектура и на кого за ненадлежащее состояние территории вокруг входа в точку торговли, как на практике может быть реализовано положение о наружных рекламных конструкциях, запрещающее размещение вывесок на балконах жилых домов, и многие другие.

Глава администрации Олег Булеков прокомментировал, в каких общегородских проектах молодые предприниматели могут принять участие, а также оценил предложения начинающих бизнесменов по развитию спортивной и досуговой инфраструктуры, обустройства зеленых зон и, в частности, создания в ЦПКиО «точки туристического притяжения».

В ходе беседы с предпринимателями Олег Булеков дал ряд протокольных поручений руководителям структурных подразделений администрации, также принимавших участие в работе «круглого стола».

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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