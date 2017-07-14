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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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В Рязанской области по заготовке кормов лидируют хозяйства четырех районов

09:16 / Экономика
В передовиках – сельхозтоваропроизводители Скопинского, Касимовского, Кораблинского и Старожиловского районов
В Рязанской области по заготовке кормов лидируют хозяйства четырех районов

По состоянию на 12 июля в области скошено 53,3 тысячи гектаров сеяных и естественных трав (35,8 процента от плана).

В предстоящую зимовку 2017–2018 годов заготовлено 24,6 тысячи тонн сена, 205,5 тысячи тонн сенажа и 22 тысячи тонн готового силоса.

На одну условную голову крупного рогатого скота по области заготовлено 7 центнеров кормовых единиц.

Лидируют по заготовке кормов сельхозтоваропроизводители Скопинского района, заготовившие на данный момент по 21 центнеру кормовых единиц на голову, а также Касимовского, Кораблинского и Старожиловского районов (более 10 центнеров кормовых единиц).

Напомним, что по плану в зимовку 2017-2018 годов в области необходимо заготовить 146 тысяч тонн сена, 301 тысячу тонн сенажа и 573 тысячи тонн силоса. Исходя из условного поголовья, необходимо обеспечить одну голову не менее чем 21 центнером кормовых единиц.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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