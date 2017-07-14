Рязанские юнармейцы отмечены в числе лучших по итогам Всероссийского этапа военно-спортивной игры «Орленок»

Состоялся Всероссийский этап военно-спортивной игры «Орленок», приуроченный к 45-летию создания одноименной Всесоюзной игры. Мероприятие прошло на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в рамках специализированной смены военно-патриотических объединений «Служу Отечеству».

Участниками игры стали 850 воспитанников военно-патриотических объединений в возрасте 14-16 лет из 84 субъектов Российской Федерации. Молодые люди продемонстрировали знания, умения и навыки по военно-прикладным видам спорта. Программа финала игры предполагала 12 этапов, среди которых строевая, стрелковая и огневая подготовка, выполнение норм ГТО, скоростное преодоление искусственного рельефа скалы, рукопашный бой и лазертаг, спасательная операция, марш-бросок, исторический и творческий этапы, а также финальный боевой поход.

Помимо конкурсных этапов для участников игры была организована культурно-образовательная программа – встречи с Героями Российской Федерации, известными спортсменами, посещение памятных мест и воинских захоронений, участие в других патриотических акциях. Помимо этого, молодых людей обучали основам военной тактики, ориентирования, маскировки, туристской, огневой и альпинисткой подготовки, приемам рукопашного боя, созданию карты военно-тактических действий. На военном полигоне подростки знакомились с оружием и снаряжением воздушно-десантных войск. В основу тренингов легли адаптированные для подростков уникальные методики подготовки личного состава спецподразделений «Вымпел», «Альфа», Президентского полка России.

По итогам военно-спортивной игры «Орленок» представители Рязанской области вошли в число 25-ти лучших регионов. Лучшим участникам игры, отлично прошедшим все испытания, были вручены васильковые береты Президентского полка России. Среди них – представитель Рязанского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ирина Гущина. Помимо этого, в рамках игры был дан старт проекту «Кадровый резерв – достойная смена» и определены 100 лучших воспитанников военно-патриотических объединений. В их числе – рязанский юнармеец Вероника Малюгина.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области