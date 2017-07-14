В Рязанской области женщине может грозить срок за заведомо ложный донос

Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

20 июня подозреваемая распивала спиртные напитки со своим знакомым в одном из домов села Боровое Шиловского района. Разозлившись, что мужчина после застолья ушел к себе домой и оставил ее, женщина на следующий день сообщила в полицию об изнасиловании.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области