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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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В Рязанской области женщине может грозить срок за заведомо ложный донос

09:42 / Общество

Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

20 июня подозреваемая распивала спиртные напитки со своим знакомым в одном из домов села Боровое Шиловского района. Разозлившись, что мужчина после застолья ушел к себе домой и оставил ее, женщина на следующий день сообщила в полицию об изнасиловании.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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