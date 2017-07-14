Кубок Центрального Федерального округа приглашает к участию рязанские народные хореографические детско-юношеские коллективы

Любительские народные хореографические детско-юношеские коллективы приглашаются принять участие в отборочном этапе Кубка Центрального Федерального округа Чемпионата России по народным танцам, который пройдёт в Москве 18 ноября.

Кубки Федеральных Округов по народным танцам проходят в рамках отборочного этапа Чемпионата в каждом из Федеральных округов России. По их итогам лучшие хореографические коллективы принимают участие в Финальном этапе Чемпионата России.

Учредитель Чемпионата – АНО «ТО «Салют Талантов» (г. Санкт-Петербург, Россия). Художественный руководитель Чемпионата – народная артистка СССР, художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного Академического хореографического ансамбля «Берёзка» Мира Михайловна Кольцова.

К участию в отборочном туре приглашаются коллективы, средний возраст участников которых соответствует возрастным группам: детские (до 13 лет), юношеские (от 13 до 18 лет) и молодежные (от 18 до 25 лет). В соревновательной программе две номинации – «народный танец» и «народная стилизация».

Лауреаты 1 степени любого из Кубков федерального округа, не прошедшие в Финальный этап Чемпионата, получают право принять участие в Суперфинале проекта «Салют талантов» по хореографии. Положение Суперфинала проекта «Салют талантов» представлено на сайте www.saluttalantov.ru.

Результаты выступления в Кубке по народным танцам будут включены в единый общероссийский рейтинг.

Заявки на участие принимаются до 17 октября. Форму заявки можно заполнить на сайте Чемпионата www.народныйтанец.рф.

Источник: сайт министерства культуры и туризма Рязанской области