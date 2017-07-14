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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
106

Жительница Рязанской области получила три года колонии за убийство своей новорожденной дочери

10:10 / Общество
Вчера в Рыбновском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)

Как сообщает сайт областной прокуратуры, утром 7 октября 2016 года женщина дома родила девочку, от которой решила избавиться. С помощью подушки осужденная перекрыла доступ кислорода ребенку, в результате девочка скончалась на месте преступления. С целью сокрытия трупа и следов преступления, тело ребенка женщина выбросила в выгребную яму уличного туалета.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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