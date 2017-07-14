За минувшие сутки в Рязанской области выявлено два преступления в сфере экономики

По информации сайта регионального УМВД России, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 23 преступления и происшествия, из них 14 совершены на территории города Рязани.

Среди преступлений – одно причинение тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 10 краж и три факта пресечения незаконного оборота наркотических средств. Выявлено два преступления в сфере экономики.

При охране общественного порядка на улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За совершение мелкого хулиганства задержано 5 правонарушителей.