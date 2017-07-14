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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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За минувшие сутки в Рязанской области выявлено два преступления в сфере экономики

10:12 / Общество

По информации сайта регионального УМВД России, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 23 преступления и происшествия, из них 14 совершены на территории города Рязани.

Среди преступлений – одно причинение тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 10 краж и три факта пресечения незаконного оборота наркотических средств. Выявлено два преступления в сфере экономики.

При охране общественного порядка на улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За совершение мелкого хулиганства задержано 5 правонарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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