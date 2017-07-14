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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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В Рязанской области «зеленые» велосипедисты очистили от мусора берег озера Сегма

10:21 / Экология
В Рязанской области «зеленые» велосипедисты очистили от мусора берег озера Сегма

В Год экологии в Пителинском районе был организован велопробег «Зеленая дорожка». Его цель – сбор мусора на берегу озера Сегма. Участие в акции по очистке прибрежной территории водоема приняли представители администрации Пителинского района, Пеньковского сельского поселения и эко-волонтеры.

Перед стартом каждый участник получил необходимый для уборки инвентарь. Колонна из «зелёных» велосипедистов двинулась от здания районной администрации в сторону села Пеньки до озера Сегма и обратно.

Общими усилиями было собрано 10 мешков мусора.

Такой необычный формат велопробега выбран не случайно – он включает в себя не только приобщение к здоровому образу жизни, но и обращает пристальное внимание жителей к проблемам окружающей среды, сообщает сайт регионального министерства природопользования.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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