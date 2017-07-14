Пожилые рязанцы получили дипломы об окончании курсов компьютерной грамотности

«Возраст не помеха изучению основ компьютерной грамотности», – считают выпускники бесплатных курсов, организованных на базе министерства труда и занятости населения региона

Рязанская область реализует национальную социальную программу «Бабушка и дедушка онлайн» с 2012 года. В основе курсов лежит изучение офисных программ, поисковых систем, портала госуслуг и различных социальных сетей. Занятия ведут волонтеры из разных вузов города, которые учат представителей старшего поколения с легкостью находить необходимую информацию в Интернете и общаться в сети. Всего с начала действия в регионе программы прошли обучение свыше 840 человек. В этом году слушателями курсов стали порядка 40 пожилых рязанцев.

Дипломы об окончании обучения выпускникам очередной группы слушателей компьютерных курсов вручила региональный представитель МРОО «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Марина Паршкова. Она пожелала ученикам как можно чаще применять полученные знания на практике.

«Теперь для вас не будет проблемой самостоятельно через интернет записаться на прием к врачу, оплатить ЖКХ или получить иные услуги в электронном виде», – отметила Марина Паршкова.

Выпускники выразили благодарность за организацию данных курсов и сообщили о том, что готовы продолжить обучение, а также участвовать в конкурсах по компьютерной грамотности для представителей старшего поколения.

Записаться на курсы можно по телефону: 24-05-91, сообщается на сайте регионального министерства труда и занятости населения.