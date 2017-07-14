В Рязани любителей улыбок приглашают на «День смайлика»

Каждый, кто придет на праздник в областную детскую библиотеку, сможет узнать, как появились смайлики, что они означают, какие забавные факты с ними связаны. Гости услышат даже о мировых рекордах, посвященных смайлам. Например, это увлекательные флешмобы, когда сотни самых разных людей собирались на площадях и вместе образовывали огромный смайл. Те, кто придет на праздник, в этот день тоже станут участниками похожей акции! А еще для ребят и взрослых приготовили конкурс «Самая широкая улыбка».

Летний праздник состоится 18 июня в 14.00, сообщает сайт «Вездекультура».