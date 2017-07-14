Рязанские футболистки сделали серьезную заявку на победу в турнире МОА «Черноземье»

Они одержали важную победу 5:0 над командой из Воронежа

С уверенной победы над хозяевами соревнований стартовала команда Рязанской области на Первенстве МОА «Черноземье», U-15, которое проходит в Рамони Воронежской области. О ходе матча рассказал Михаил Солдатов.

Подопечные Владимира Спиридонова с первых минут захватили инициативу и не упускали ее вплоть до финального свистка. Хозяйки толком так не разу не побеспокоили рязанского голкипера, полностью сосредоточившись на обороне, но не преуспели и в этом. Не помогли девушкам из Воронежской области и симпатии арбитра, не удалившего уже на 10-й минуте игрока соперников за явный фол «последней надежды», а затем не поставившей пенальти в ворота соперниц.

Но девушек Рязанской области в этот вечер было не остановить. Счет открыла Олеся Зимнухова. А затем в дело вступил тандем Мария Пилипенко – Валерия Коровина. Первая обостряла, обыгрывала и отдавала; вторая – забивала. В результате, Коровина отметилась покером (забила четыре мяча), а Пилипенко местные болельщики полушутя-полусерьезно признали MVP матча.

Рязаночки сделали существенную заявку на победу в турнире. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. В среду подопечным Владимира Спиридонова предстоит очень важный матч с представительницами Белгородской области.